СМИ назвали самую опасную страну для родов

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Журналисты американского издания USA Today назвали самую опасную страну для родов. По версии газеты, наибольшему риску, умереть во время родов, подвергаются пациентки роддомов США. Об этом передает "Дни.ру".

"Врачи знают, как спасти роженицу, но не делают этого" – с таким заголовком USA Today опубликовало статью. Журналисты исследовали более полумиллиона отзывов о качестве обслуживания в больницах. Наибольший интерес у них вызвали истории пациенток, у которых роды прошли неудачно. После этого корреспонденты выяснили у персонала роддомов, соблюдают ли врачи должностные инструкции.

Как оказалось, более 50 тысяч американок ежегодно получают травмы во время родов, а 700 из них умирают. Почти половина этих смертей произошла по вине медперсонала.

Только 15 процентов женщин получают медицинскую помощь. Эта тенденция сохраняется не только в районных, но и в крупных городских медцентрах.

Самыми опасными штатами для рождения детей названы Луизиана, Джорджия и Индиана. В них из 100 тысяч рожениц погибают более 40.

Согласно статистике, с 1990 по 2015 годы количество смертей во время родов в США увеличилось с 17 до 26,4 на 100 тысяч.

К сравнению, в Германии, Франции, Японии, Британии и Канаде эти показатели за это время снизились до пяти-десяти человек. Тем временем в России зафиксирован рекордно низкий уровень материнской смертности за весь постсоветский период. В прошлом году только семь российских женщин умерли во время родов.

Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Батам появился на свет ребенок с двумя лицами. Мать новорожденного не знала о патологии до родов, несмотря на то, что во время беременности три раза делала УЗИ.