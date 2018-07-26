Новая Зеландия потребовала от Австралии сменить флаг

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Австралия должна изменить свой флаг, считает исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс.

Известный своей экспрессивной риторикой политик заявил, что флаги двух стран очень похожи, и именно Австралия скопировала дизайн, передает The Sydney Morning Herald.

"Наш флаг, который является нашим уже в течение длительного времени, был скопирован Австралией, и на самом деле им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн", – цитирует издание Петерса.

Политик уверен, что смена дизайна австралийского флага вернет уникальность новозеландскому.

Флаг Новой Зеландии был принят в 1902 году, он старше флага австралийского, принятого в 1954 году.

После ухода бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хасинды Ардерн отношения между двумя странами стали более напряженными. Многие связывают это с новым премьер-министром, отмечает издание.