Новая Зеландия потребовала от Австралии сменить флаг

26 июля, 06:11
Фото: ТАСС/Zuma/Su Liang
Австралия должна изменить свой флаг, считает исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс.
Известный своей экспрессивной риторикой политик заявил, что флаги двух стран очень похожи, и именно Австралия скопировала дизайн, передает The Sydney Morning Herald.
"Наш флаг, который является нашим уже в течение длительного времени, был скопирован Австралией, и на самом деле им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн", – цитирует издание Петерса.
Политик уверен, что смена дизайна австралийского флага вернет уникальность новозеландскому.
Флаг Новой Зеландии был принят в 1902 году, он старше флага австралийского, принятого в 1954 году.
После ухода бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хасинды Ардерн отношения между двумя странами стали более напряженными. Многие связывают это с новым премьер-министром, отмечает издание.
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