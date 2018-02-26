Один из крупнейших грузовых самолетов загорелся в небе над Германией

Фото: ТАСС/DPA/Maurizio Gambarini

Один из крупнейших грузовых самолетов в мире – Airbus Beluga загорелся в небе над Гамбургом. Пожар начался в кабине пилота.

Из-за возгорания команда была вынуждена совершить экстренную посадку в Гамбурге, сообщает "Газета.ру". Три члена экипажа, находившиеся в судне, не пострадали в ходе инцидента.

Самолет Airbus Beluga разработали в компании для перевозки деталей других самолетов этой марки между Гамбургом и Тулузой. Консорциуму потребовался мощный транспортник из-за децентрализованного производства воздушных судов. Имя Beluga происходит от формы корпуса самолёта, который напоминает кита белуху.

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