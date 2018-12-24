Меланья Трамп бросила мужа на Рождество

Меланья Трамп оставила супруга на Рождество. Отмечать праздник президенту США придется в одиночестве из-за переговоров с демократами, сообщает "Дни.ру".
Дональд Трамп отказался от поездки домой во Флориду и остался на рождественские каникулы в Белом доме, поскольку его переговоры на тему бюджета на новый финансовый год затянулись.
Помимо этого, президент должен дождаться решения конгресса по поводу стены на американо-мексиканской границе. "Отменил полет на "борту номер один" во Флориду, пока мы ждем, чтобы демократы помогли нам защитить южную границу Америки", – написал Трамп в своем Twitter.
Одновременно стало известно, что Меланья Трамп улетела в поместье "Мар-о-Лаго", где теперь будет отдыхать без супруга.
В ноябре фото из американского Белого дома напугали пользователей соцсетей. Первая леди США Мелания Трамп показала, как украсили здание. В президентской резиденции поставили 40 кроваво-красных елей. Это и взбудоражило фантазию пользователей Сети.
Меланья Трамп нередко становится мишенью для интернет-критиков. В частности, в начале августа в Сети высмеяли неудачное фото супруги президента США, на котором она работает в саду. Комментаторы отметили, что жена президента работает в дорогой одежде и выбранный ею наряд не может быть удобен.
Кроме того, Меланью Трамп жестко раскритиковали за костюм колонизатора, выбранный для поездки в Кению в рамках африканского турне. Ее также не раз обвиняли в том, что она обувается в масс-маркете.
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