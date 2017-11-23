США планирует создать в Сирии новое местное управление

23 ноября, 06:17
Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин
Американские власти хотят создать на севере Сирии новое местное управление. Это нужно для того, чтобы правительство Асада не завершило захват территории.
Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на газету The Washington Post, в США уверены, что резкий отход из Сирии сыграл бы на руку сирийскому президенту Башару Асаду и помог бы ему завершить захват территории страны. Что, кстати, стало бы победой Ирана, который является ближайшим союзником Сирии.
"Чтобы избежать такого результата официальные лица США заявили, что планируют поддерживать присутствие американских войск в северной Сирии, где американцы обучили и помогли SDF (Сирийские демократические силы) в борьбе против "Исламского государства" (ИГ - террористическая группировка запрещенная в России), и создать новое местное управление, кроме правительства Асада, в этих районах", – цитирует издание.
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