Пользователи iPhone обвинили Google в слежке и сборе личных данных

Фото: depositphotos/mc_stockphoto.hotmail.com

Пользователи iPhone подали в суд на поисковый сервис Google, обвинив его в слежке и незаконном сборе персональных данных. С коллективным иском на компанию в британский суд обратились более 4,4 миллиона человек, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ведущий адвокат истцов Ричард Ллойд пояснил, что в период с августа 2011 по февраль 2012 года компания Google в обход настроек конфиденциальности браузера разделяла пользователей по категориям и передавала эти сведения рекламодателям. Теперь пострадавшие пользователи iPhone потребовали у поисковика выплатить компенсацию в размере 3,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Первые слушания по делу прошли в Лондоне. На них представители истцов заявили, что Google нелегально собирал информацию о расе, физической и умственной работоспособности, политических взглядах и финансовых возможностях пользователей, а также об их сексуальных склонностях, приобретаемых ими товарах и местоположении.

В самой компании заверили, что не передавали персональные данные пользователей третьим лицам. Как подчеркнул директор по коммуникациям Google в Великобритании Том Прайс, такая утечка имела место шесть лет назад и с тех пор компания предприняла все необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Ранее аналогичные претензии предъявили компании Facebook. Скандал вокруг социальной сети разразился после того, как стало известно, что сторонняя компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным почти 90 миллионов пользователей Facebook.

Основатель социальной сети Марк Цукерберг признал, что Cambridge Analytica, которая работала над предвыборной кампанией Дональда Трампа в 2016 году, некорректно воспользовалась персональными данными пользователей.