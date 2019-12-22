Ушел из жизни актер Тони Бриттон

Фото: кадр из телесериала "Don't Wait Up", автор Джордж Лэйтон

Скончался британский актер Тони Бриттон. Об этом информирует "Газета.ру".

Актер ушел из жизни утром в воскресенье, 22 декабря. О его кончине сообщила его дочь Ферн в своем Twitter-аккаунте.

По сообщениям женщины, Бриттон был великим режиссером и актером своего времени.

Артист известен по ролям в таких фильмах, как "Операция Амстердам", "День Шакала", "Воскресенье, проклятое воскресенье" и других.

Ранее в этот же день умер кутюрье Эмануэль Унгаро, наряды у которого заказывала Жаклин Кеннеди.