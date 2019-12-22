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В мире

22 декабря, 19:25

Умер дизайнер Эмануэль Унгаро

за рубежом утраты

Фото: ТАСС/Italy Photo Press via ZUMA

В Париже скончался знаменитый дизайнер Эмануэль Унгаро. Об этом сообщает "News.ru".

Кутюрье, основавшему одноименную брендовую сеть, было 86 лет. Информацию о смерти Унгаро подтвердили члены его семьи.

Эмануэль Унгаро родился в 1933 году во Франции. В 23 года он начал работать в доме моды Кристобаля Баленсиаги, а в 1965 году открыл собственное ателье, после чего разработал свою коллекцию одежды.

Отмечается, что среди клиентов Унгаро была помимо прочих и Жаклин Кеннеди.

Ранее сообщалось, что в возрасте 67 лет ушел из жизни художник анимационного кино Юрий Батанин. При его участии было создано более 50 фильмов, среди которых "И с вами снова я", "Тайна Третьей планеты", "Подружка", "Князь Владимир" и другие.

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