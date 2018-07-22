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По данным экспертов, реальные зарплаты в Белоруссии оказались выше, чем в России. К такому выводу пришли специалисты Института социальной политики Высшей школы экономики, сообщает "Газета.ру".

Сотрудники ВШЭ исследовали зарплаты в разных странах за 2011–2017 годы. В исследовании приняли участие Россия, страны СНГ и Восточной Европы, Китай и Бразилия. Реальные доходы жителей этих стран сравнивали в долларах США. Специалисты также учитывали курсы валют и уровень инфляции.

В результате экономисты пришли к выводу, что зарплаты в РФ выше, чем в большинстве стран СНГ. В прошлом году среднемесячный размер зарплаты в России составил 1640 долларов по покупательной способности валют.

Единственной страной, в которой зарплаты оказались выше, стала Белоруссия. Там средняя зарплата в 2017 году составила 1648 долларов. Отмечается, что уровень зарплат в Белоруссии был ниже российских до 2014 года.