США заплатят до $10 млн за данные о финансах "Хезболлах"

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Соединенные Штаты вводят награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая позволила бы сорвать финансовые операции организации "Хезболлах". Такое заявление сделал 22 апреля на брифинге в Центре для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

"Мы намерены положить конец потоку средств "Хезболлах", – подчеркнул чиновник. Он пояснил, что в этих целях объявлена крупная награда за данные о финансах "Хезболлах", которая в США считается террористической организацией.

"Вся информация, которая будет поступать к нам, будет храниться в секрете", – цитирует Эваноффа ТАСС. По его словам, предоставить необходимые сведения можно через сайт американского Минюста.

В конце марта Белый дом объявил о полной победе над запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, ИГИЛ в САР разгромлена "на 100 процентов".