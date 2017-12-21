РФ благодарна США за вклад в разгром ИГ в Сирии – Лаврентьев

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российская сторона выразила благодарность коллегам из США за их вклад в победу над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии.

"Мы благодарны американским коллегам за тот вклад в разгром группировки ИГ на территории Сирии. США действительно способствовали разгрому группировки, в том числе на территории Ирака", – цитирует главу российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева ТАСС.

Ранее стало известно, что Штаты не проявляют подобной солидарности в отношении усилий, приложенных российскими войсками в арабской стране. Так Вашингтон, а также представители других государств-участников коалиции утверждали, что РФ присвоила себе их успехи в борьбе с терроризмом.

Так президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна победила ИГ в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

Российские ВКС начали наносить удары по боевикам в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска. В марте 2016-го Россия вывела большую часть группировки, а полный вывод войск начался в декабре 2017 года после приказа Владимира Путина. За время операции уничтожили более 32 тысяч боевиков.