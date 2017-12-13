В Кремле пословицей прокомментировали заявление США о победе в Сирии

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В Кремле прокомментировали заявление Вашингтона о победе США в Сирии над "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна победила ИГ в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"Пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования в Тартусе продолжают работу. Собственно, так, как об этом говорил президент и Верховный главнокомандующий Путин", – добавил Песков.

Российские ВКС начали наносить удары по боевикам в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска. В марте 2016-го Россия вывела большую часть группировки. За время операции уничтожили более 32-х тысяч боевиков.