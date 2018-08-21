Власти уточнили число жертв паводка на юге Италии

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Руководитель региональной службы Гражданской обороны Калабрии Карло Танси уточнил число жертв паводка в южноитальянской области Калабрия. В результате разгула стихии погибли 10 человек, ранее сообщалось об 11 смертях.

"В настоящее время установлена гибель 10 человек", – цитирует Танси РИА Новости. Уточняется, что ошибка в подсчетах произошла ночью, поскольку данные поступали одновременно из нескольких источников.

Ранее сообщалось, что данных о погибших в результате паводка россиянах у спасателей нет. Отсутствуют граждане РФ и в списках получивших ранения туристов, находящихся в больницах Калабрии.

Инцидент произошел в понедельник в калабрийском национальном парке Поллино. Там на экскурсии находились около 40 туристов. Из-за ливней резко поднялся уровень протекающей по парку горной речки Раганелло. Многие туристы оказались в бурном потоке воды.

Пожарным удалось спасти около 20 человек. По данным местных властей, в настоящее время в больницах находятся 11 раненых, пять человек пока считаются пропавшими без вести.