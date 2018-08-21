Власти уточнили число жертв паводка на юге Италии

21 августа, 13:12
Фото: depositphotos/ginasanders
Руководитель региональной службы Гражданской обороны Калабрии Карло Танси уточнил число жертв паводка в южноитальянской области Калабрия. В результате разгула стихии погибли 10 человек, ранее сообщалось об 11 смертях.
"В настоящее время установлена гибель 10 человек", – цитирует Танси РИА Новости. Уточняется, что ошибка в подсчетах произошла ночью, поскольку данные поступали одновременно из нескольких источников.
Ранее сообщалось, что данных о погибших в результате паводка россиянах у спасателей нет. Отсутствуют граждане РФ и в списках получивших ранения туристов, находящихся в больницах Калабрии.
Инцидент произошел в понедельник в калабрийском национальном парке Поллино. Там на экскурсии находились около 40 туристов. Из-за ливней резко поднялся уровень протекающей по парку горной речки Раганелло. Многие туристы оказались в бурном потоке воды.
Пожарным удалось спасти около 20 человек. По данным местных властей, в настоящее время в больницах находятся 11 раненых, пять человек пока считаются пропавшими без вести.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: