СМИ сообщили о 8 погибших во время паводка на юге Италии

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Число жертв паводка на юге Италии в области Калабрия увеличилось до восьми человек. Об этом стало известно журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи, передает РИА Новости.

По данным источников, группа из 16 экскурсантов находилась в национальном парке Поллино около горной речки Раганелло, когда их смыло водным потоком.

Четыре женщины и четверо мужчин погибли, 12 человек получили различные травмы. Паводок спровоцировали сильные дожди, которые обрушились в пятницу.

Ранее стало известно, что в результате обрушения автомобильного моста около итальянского города Генуя погибло 38 человек, пять человек считаются пропавшими без вести. В больницах находятся десять раненых, девять из них в тяжелом состоянии.