СМИ сообщили о 8 погибших во время паводка на юге Италии

20 августа, 22:47
Фото: AP/Antonio Calanni
Число жертв паводка на юге Италии в области Калабрия увеличилось до восьми человек. Об этом стало известно журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи, передает РИА Новости.
По данным источников, группа из 16 экскурсантов находилась в национальном парке Поллино около горной речки Раганелло, когда их смыло водным потоком.
Четыре женщины и четверо мужчин погибли, 12 человек получили различные травмы. Паводок спровоцировали сильные дожди, которые обрушились в пятницу.
Ранее стало известно, что в результате обрушения автомобильного моста около итальянского города Генуя погибло 38 человек, пять человек считаются пропавшими без вести. В больницах находятся десять раненых, девять из них в тяжелом состоянии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: