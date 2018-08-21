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В мире

21 августа, 07:04

Сальвадор разорвал дипломатические связи с Тайванем

за рубежом политика

Фото: AP/Mark Schiefelbein

Разорвав официальные связи с Тайванем, правительство Сальвадора объявило об установлении дипломатических отношений с Китаем, передает РИА Новости.

Во вторник утром в Пекине глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Сальвадора Карлос Кастанеда подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой с Республикой Эль-Сальвадор.

Сальвадор стал третьей страной, которая за последние несколько месяцев разорвала отношения с Тайванем.

Тайвань – провинция КНР с особым статусом, который означает невозможность поддержания какими-либо странами официальных контактов с Тайванем без ведома Пекина на любом уровне.

Ранее об аналогичном решении объявили Доминиканская Республика и Буркина-Фасо. В настоящий момент лишь 17 государств в мире сохраняют официальные связи с Тайванем.

Глава МИД Тайваня Джозеф У объяснил разрыв дипотношений с тем, что руководство латиноамериканского государства неожиданно запросило от тайваньской стороны "астрономическую сумму" в качестве финансовой помощи, сообщает ТАСС.

По мнению наблюдателей, это произошло на фоне усиления кампании со стороны материкового Китая по дипломатической изоляции острова, который Пекин считает неотъемлемой частью китайской территории.

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