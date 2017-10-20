Тиллерсон заявил о новой фазе борьбы с террористами ИГ в Сирии

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Освобождение Ракки от террористов запрещенной в РФ организации "Исламское государство" не означает конец борьбы с боевиками. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Международная коалиция продолжит использовать все имеющиеся в распоряжении средства, включая военную силу, разведку, дипломатию, экономические средства, пока все граждане Сирии не будут освобождены от жестокости ИГ", – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

Тиллерсон уточнил, что коалиция продолжит противостоять террористам, чтобы помешать им скрываться в других государствах, распространять свои идеи и вербовать новых членов.

После освобождения Ракки начинается новый этап конфликта в Сирии, считает госсекретарь. Коалиция будет добиваться снижения насилия в стране, чтобы помочь ООН сосредоточить усилия на передаче политической власти в САР.

Тиллерсон поздравил жителей Сирии с освобождением Ракки. По его словам, в настоящий момент военные занимаются разминированием города.

О полном освобождении Ракки от ИГ 20 октября объявили"Сирийские демократические силы". Отмечалось, что в боях погибли 665 ополченцев.