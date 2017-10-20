Наркотики обнаружили в крови девушки, сбившей пять человек в Харькове

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В крови девушки, наехавшей на толпу пешеходов в Харькове, обнаружили опиаты. О данных проведенной экспертизы заявил прокурор, представляющий государственное обвинение в суде по избранию девушке меры пресечения.

"Сторона обвинения ходатайствует рассмотреть заключение о результатах медицинского осмотра, в соответствии с которым у Зайцевой установлен факт употребления опиатов", – цитирует обвинителя РИА Новости.

Прокурор также отметил, что данные были получены следствием совсем недавно. Адвокат девушки отметил неожиданность появления улики: еще утром следователь сообщил ей, что алкоголь в организме подзащитной не был обнаружен. Суд объявил перерыв и дал защите ознакомиться с новыми материалами дела.

Инцидент с участием внедорожника Lexus произошел вечером 18 октября. Машина врезалась в толпу людей на тротуаре в Харькове. Автомобиль вела дочь бизнесмена 1997 года рождения. Девушка нарушила ПДД и столкнулась с другой иномаркой. От удара внедорожник отнесло на тротуар. Не исключено, что авария произошла во время уличной гонки, в которой участвовала девушка.

При аварии пострадали шесть человек, еще пятеро – погибли. Предполагаемая виновница ДТП арестована.

Тот же самый внедорожник, на котором ехала девушка, уже был замечен в нарушении ПДД зимой 2016 года. Прохожие сняли, как машины проезжает на красный сигнал светофора. Кто был за рулем в момент нарушения – неизвестно.