Латвия сообщила о потере грузов из России

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Председатель правления латвийской компании Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс объявил, что на местной железной дороге серьезно снизился объем грузоперевозок. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперт объяснил, что кризис во многом связан с потерей грузов из России. Раньше эти перевозки составляли до 70% от объема грузов, обрабатываемых в Латвии.

"В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно небольшой, я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли", – подчеркнул Клейнбергс.

Сейчас РФ чаще перегружает уголь на терминалах в порту Усть-Луги. Снизилось число перевозок и из-за пандемии коронавируса.

Как ожидается, Латвии придется пойти на серьезные сокращения – до конца года работы лишаться около 1,5 тысячи сотрудников местной железной дороги. Ранее уже уволили тысячу работников.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин ранее рассказал, что компании столицы продолжают наращивать поставки своей продукции за рубеж. За первое полугодие 2020 года предприятия поставляли машины, оборудование, транспортные средства и комплектующие, а также ювелирные изделия.

