Латвия сообщила о потере грузов из России

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Фото: ТАСС/Иван Шаповалов
Председатель правления латвийской компании Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс объявил, что на местной железной дороге серьезно снизился объем грузоперевозок. Об этом сообщает газета "Известия".
Эксперт объяснил, что кризис во многом связан с потерей грузов из России. Раньше эти перевозки составляли до 70% от объема грузов, обрабатываемых в Латвии.
"В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно небольшой, я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли", – подчеркнул Клейнбергс.
Сейчас РФ чаще перегружает уголь на терминалах в порту Усть-Луги. Снизилось число перевозок и из-за пандемии коронавируса.
Как ожидается, Латвии придется пойти на серьезные сокращения – до конца года работы лишаться около 1,5 тысячи сотрудников местной железной дороги. Ранее уже уволили тысячу работников.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин ранее рассказал, что компании столицы продолжают наращивать поставки своей продукции за рубеж. За первое полугодие 2020 года предприятия поставляли машины, оборудование, транспортные средства и комплектующие, а также ювелирные изделия.
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