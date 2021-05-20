Умерла певица и феминистка Аликс Добкин

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Певица и феминистка Аликс Добкин умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Родные Добкин рассказали, что смерть наступила в результате осложнений после аневризмы и инсульта.

У артистки остались дочь, рожденная в раннем браке, трое внуков, брат и сестра, племянники. Прощание с певицей пройдет летом 2021 года.

Аликс Добкин дебютировала в музыке в 1973 году в составе группы Lavender Jane с пластинкой Lavender Jane Loves Women. Она заявляла, что это первый в мире альбом от и для лесбиянок. Некоторые из мероприятий, участницей которых была Добкин, предназначались исключительно для женщин.

Она выросла в политически активной семье и на протяжении жизни придерживалась левых политических взглядов. Артистка поддерживала не только женщин, но и темнокожих.