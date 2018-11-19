От британского кабмина потребовали назначения министра по кибербезопасности

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Объединенный комитет британского парламента по национальной безопасности потребовал от правительства назначить министра по кибербезопасности в связи с угрозой для ключевой инфраструктуры страны. Об этом сообщает ТАСС.

В парламенте выразили обеспокоенность системой, в которой официальные лица отвечают за комплексные меры в сфере кибербезопасности, а министры лишь изредка проверяют их.

Парламентарии отметили, что Великобритания была плохо подготовлена к возникавшим рискам, и правительству необходимо быть более открытым к этой жизненно важной отрасли и принимать решения соразмерные угрозам.

Комитет также призвал кабинет министров уделять внимание обмену информацией с Евросоюзом в сфере защиты кибератак во время переговоров по Brexit и напомнил, что ущерб от кибератаки на Национальную систему здравоохранения Великобритании составил 92 млн фунтов стерлингов (более 120 млн долларов).

Ранее министр кибербезопасности Японии Еситака Сакурада признался, что не владеет компьютером. Он отметил, что ему нет необходимости работать за компьютером, но это не мешает ему выполнять свою работу.