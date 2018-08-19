Во Франции пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба

Фото: AP/Francois Mori

Пьяный водитель въехал на своем автомобиле в толпу людей у ночного клуба во Франции. В результате происшествия семь человек получили травмы.

Как сообщает телеканал LCI, инцидент произошел в районе четырех часов утра у ночного клуба в коммуне Камбре.

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сначала наехал на людей, а затем врезался в столб.

Два человека получили крайне тяжелые травмы. С места происшествия их эвакуировал вертолет.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал конфликт между молодым человеком и сотрудником заведения.