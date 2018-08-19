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В мире

19 августа, 00:37

Установка "Бук" протаранила здание на репетиции парада в Киеве

за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук", возвращавшийся с репетиции парада ко Дню независимости Украины, врезался в здание в центре Киева.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на очевидцев столкновения, инцидент произошел на улице Ярославской. На опубликованном видео видно, что машина протаранила здание бизнес-центра.


18 августа в центре Киева прошла очередная репетиция парада к 27-й годовщине независимости Украины, который состоится 24 августа. По Крещатику прошли пешие формирования вооруженных сил и две колонны техники.

Министерство обороны США ранее отложило запланированный на ноябрь военный парад, который президент Дональд Трамп решил провести по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Теперь мероприятие хотят провести в 2019 году.

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