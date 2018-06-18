СМИ сообщили о расширении полномочий Киберкомандования США на превентивные атаки

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Администрация американского президента Дональда Трампа расширила полномочия Киберкомандования. Теперь ведомство сможет осуществлять превентивные хакерские атаки и вторжения в компьютерные сети других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее Киберкомандование занимало некую оборонительную позицию. Специалисты пытались противодействовать тем, кто пытался проникнуть в сети США, имея цель атаки. Редко Киберкомандование могло перейти в наступление.



Согласно новой стратегии, Петнагон предоставил возможность практически ежедневно совершать вторжения в сети других государств с целью нейтрализации хакерских инструментов прежде, чем их применят.

Как отмечается, согласно документам, перед американскими военными хакерами поставлена задача "противодействовать опасным действиям противников прежде, чем они смогут нанести ущерб нашим национальным силам".

Командование, как предполагается, сможет вынудить противников ослабить атаки.