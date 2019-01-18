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20:19

Жена экс-главы Интерпола запросила убежище во Франции

за рубежом

20:19

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Супруга бывшего президента Интерпола Мэна Хунвэя, который в конце сентября 2018 года уехал в КНР и с тех пор не выходил на связь с семьей и знакомыми, попросила политическое убежище во Франции.

"Мне нужно, чтобы французское правительство защищало меня, помогало мне и моим детям", – цитирует РИА Новости слова Грейс Мэн. Уточняется, что женщина опасается за свою жизнь.

Хунвэй, возглавляющий Интерпол с 2016 года, пропал после того, как в конце сентября уехал в Китай. Предположительно, он был арестован властями Китая для допроса. В Интерполе сперва заявили, что дело должны расследовать компетентные органы Франции и Китая. 7 октября власти Китая подтвердили информацию об аресте Мэн Хунвэя, заявив, что его подозревают в "получении взяток и других преступлениях".

СМИ в КНР связывают арест Хунвэя с уголовным делом бывшего министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана, под руководством которого Мэн Хунвэй работал в 2004–2007 годах.

за рубежом

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