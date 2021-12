Полиция Лондона выпустила рождественский адвент-календарь с преступниками в розыске

Полиция Лондона выпустила в Twitter рождественский адвент-календарь с фотографиями преступников, находящихся в розыске за действия насильственного характера.

С помощью календаря "12 рождественских преступлений" полиция обратилась к общественности за помощью в поиске этих людей, чтобы направить все силы на предотвращение насилия в праздничные дни.

We are looking for 12 wanted suspects across London.



Can you help us find them?