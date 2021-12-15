Полиция Лондона выпустила рождественский адвент-календарь с преступниками в розыске

Фото: twitter.com/metpoliceuk

Полиция Лондона выпустила в Twitter рождественский адвент-календарь с фотографиями преступников, находящихся в розыске за действия насильственного характера.

С помощью календаря "12 рождественских преступлений" полиция обратилась к общественности за помощью в поиске этих людей, чтобы направить все силы на предотвращение насилия в праздничные дни.

We are looking for 12 wanted suspects across London.



Can you help us find them? — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 13, 2021



Однако британцы раскритиковали идею полицейских, отметив, что совершивших преступления граждан нельзя ассоциировать с Рождеством.

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