Полиция Лондона выпустила рождественский адвент-календарь с преступниками в розыске

20:10
Фото: twitter.com/metpoliceuk
Полиция Лондона выпустила в Twitter рождественский адвент-календарь с фотографиями преступников, находящихся в розыске за действия насильственного характера.
С помощью календаря "12 рождественских преступлений" полиция обратилась к общественности за помощью в поиске этих людей, чтобы направить все силы на предотвращение насилия в праздничные дни.
We are looking for 12 wanted suspects across London.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 13, 2021
Can you help us find them?
Однако британцы раскритиковали идею полицейских, отметив, что совершивших преступления граждан нельзя ассоциировать с Рождеством.
Ранее сицилийский епископ рассказал детям, что Санта ненастоящий, а красный костюм придумали всего лишь для рекламы известного напитка. Родители обвинили священника в разрушении семейных традиций.
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