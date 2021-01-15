Бразилец снял на видео молнию, ударившую рядом с ним

Бразилец Хосе Омар де Оливейра заснял на видео молнию, которая ударила совсем рядом с ним. Свой ролик он опубликовал на YouTube.

Мужчина хотел запечатлеть необычную погоду в Миндури, где было ясное небо, несмотря на начинающийся дождь. Неожиданно рядом с бразильцем ударила молния. На кадрах видно, что он с криками упал. После удара Хосе Омар де Оливейра поднялся и отбежал в безопасное место. Произошедшее мужчина считает божественным спасением.

Видео: youtube.com/Meteored