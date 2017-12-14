Новый вагон украинского поезда сломался в Австрии во время первого рейса

14 декабря, 10:43
Фото: AP/Sergei Chuzavkov
Новый вагон украинского поезда "Вена – Киев" сломался через 50 километров после отправления. Инцидент произошел 11 декабря, на следующий день после первого запуска состава.
Пассажиры рассказали, что поезд проехал 15 минут и остановился из-за неполадок с линиями электропередач. А после возобновления движения в прицепном вагоне загорелись тормозные колодки в прицепном вагоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ
Граждане Украины остались ночевать внутри состава, а европейских пассажиров на автобусах развезли по отелям.
"Нас просто оставили в вагоне, где не было ни еды, ни нормальных условий, ни отопления. Началось задымление, почти пожар. Мы были там одни, тянули только наш украинский вагон, потому что всех остальных пассажиров забрали автобусы", – поделилась одна из пассажирок.
По ее словам, проводники не предложили даже завтрак, который был включен в стоимость билета. Поезд доехал до Венгрии, где стало известно, что дальше он идти не может. Пассажиры покинули состав и продолжили путь своим ходом. Всего поезд простоял 16 часов без движения с пассажирами внутри.
Сломанный вагон был изготовлен на украинском заводе специально для европейской колеи.
Ранее стало известно, что власти Украины могут прервать железнодорожное сообщение с Россией. Этот вопрос активно рассматривается украинским железнодорожным оператором "Укрзализныця".
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