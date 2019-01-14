Лукашенко призвал заканчивать "недоразумение" в Донбассе

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Александр Лукашенко назван конфликт на востоке Украины "недоразумением" и "подарком для соперников и недругов". Он также отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации. Такое заявление президент Белоруссии сделал на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

После начала конфликта на Донбассе в Белоруссию из этого региона приехали около 150 тысяч человек. "И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто", – приведены слова Лукашенко на портале президента Белоруссии.

Медведчук отметил роль Лукашенко в мирном урегулировании. "Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны известные во всем мире минские соглашения. Все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", – заявил украинский политик.

Осенью 2018 года президент Белоруссии заявил, что невозможно добиться завершения конфликта в Донбассе без США. По его мнению, решение этого конфликта является "ключевым вопросом безопасности в Европе", но с ним "никто не справляется".

В Киеве заявили, что Белоруссия не сможет направить своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН, так как страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).