Лукашенко призвал заканчивать "недоразумение" в Донбассе

Александр Лукашенко назван конфликт на востоке Украины "недоразумением" и "подарком для соперников и недругов". Он также отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации. Такое заявление президент Белоруссии сделал на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.
После начала конфликта на Донбассе в Белоруссию из этого региона приехали около 150 тысяч человек. "И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто", – приведены слова Лукашенко на портале президента Белоруссии.
Медведчук отметил роль Лукашенко в мирном урегулировании. "Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны известные во всем мире минские соглашения. Все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", – заявил украинский политик.
Осенью 2018 года президент Белоруссии заявил, что невозможно добиться завершения конфликта в Донбассе без США. По его мнению, решение этого конфликта является "ключевым вопросом безопасности в Европе", но с ним "никто не справляется".
В Киеве заявили, что Белоруссия не сможет направить своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН, так как страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.