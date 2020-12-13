Иран планирует завершить разработку вакцины от COVID-19 весной 2021 года

Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Иранские ученые планируют завершить создание собственной вакцины от COVID-19 весной следующего года, сообщил министр здравоохранения и медицинского образования страны Саид Намаки.

"Иранская вакцина от коронавируса будет представлена весной 2021 года", – приводит слова министра ТАСС.

В настоящее время вакцина находится на этапе испытаний.

Намаки также заявил, что помимо разработки собственной вакцины власти Ирана собираются импортировать около 40 миллионов доз зарубежных препаратов.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.