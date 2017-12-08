В ООН заявили о возможной эскалации на Ближнем Востоке

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Координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил о вероятной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в связи с решением США по Иерусалиму.

"Сегодня есть большой риск, что мы можем увидеть цепь односторонних действий, которые только отдалят нас от достижения общей цели достижения мира, – цитирует Младенова РИА Новости. – В ближайшие дни будет критически важно, чтобы лидеры продемонстрировали мудрость и предприняли усилия по предотвращению риторики подстрекательств".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна признает Иерусалим столицей Израиля и намерена перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Многие лидеры государств осудили такую позицию Вашингтона.

Сразу после поступления этой информации на западном берегу Иордана прошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. Пострадали более 200 человек.

Совет Безопасности ООН 8 декабря проводит внеочередное заседание по Иерусалиму по запросу восьми стран-членов СБ.