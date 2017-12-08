Правительство Польши ушло в отставку – СМИ

8 декабря, 19:04
Фото: ТАСС/UIG/LOOP IMAGES/Anna Stowe
Правительство Польши во главе с премьер-министром Беатой Шидло 8 декабря подало прошение об отставке президенту страны Анджею Дуде.
Президент уже выдвинул министра финансов Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Теперь его кандидатуру должен утвердить парламент.
Беата Шидло подала заявление об отставке 7 декабря. Правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) в тот же день выдвинула на пост премьера – Матеуша Моравецкого.
По данным Польского агентства печати, 12 декабря пройдет голосование по утверждению кандидатуры Моравецкого и его кабинета министров в Сейме (нижняя палата парламента).
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: