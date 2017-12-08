Правительство Польши ушло в отставку – СМИ

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Правительство Польши во главе с премьер-министром Беатой Шидло 8 декабря подало прошение об отставке президенту страны Анджею Дуде.

Президент уже выдвинул министра финансов Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Теперь его кандидатуру должен утвердить парламент.

Беата Шидло подала заявление об отставке 7 декабря. Правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) в тот же день выдвинула на пост премьера – Матеуша Моравецкого.

По данным Польского агентства печати, 12 декабря пройдет голосование по утверждению кандидатуры Моравецкого и его кабинета министров в Сейме (нижняя палата парламента).