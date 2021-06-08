Посольство РФ в США прокомментировало учения Arctic Challenge

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Учения Arctic Challenge расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого мирного развития и не способствуют укреплению доверия в Европе. Такое мнение высказали в российском посольстве в Соединенных Штатах. Соответствующее сообщение диппредставительство опубликовало в Twitter.

В посольстве РФ также назвали эти учения провокационными.

Arctic Challenge впервые состоялись в 2013 году и с тех пор проходят каждый год в воздушном пространстве Норвегии, Швеции и Финляндии. В этот раз учения стартовали 7 июня, в них также принимают участие ВВС Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов и США.

Накануне министерство обороны Великобритании заявило о проведении расследования инцидента с пьяными британскими военными, которых высадили из поезда в Эстонии. Шестерых солдат задержали в поезде в городе Йыгева у границы с Россией за нарушение общественного порядка в поезде.