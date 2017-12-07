Премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в оставку

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Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку. На ее место правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) выдвинула вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.

Об уходе главы правительства в отставку сообщила в четверг пресс-секретарь правящей партии Беата Мазурек. Она уточнила, что прошение было принято политическим советом.

"Политический совет выдвинул на пост премьера кандидатуру вице-премьера Матеуша Моравецкого", – цитирует Мазурек ТАСС. После отставки Шидло займет другую должность в правительстве. Какую – не сообщается.