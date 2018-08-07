Греческое правительство оценило ответные меры РФ на высылку дипломатов

7 августа, 00:07
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В греческом правительстве оценили реакцию Москвы на высылку российских дипломатов из Афин, передает РИА Новости.
Ответные меры России коснутся трех греков. Россия высылает из страны руководителя политического бюро главы МИД Греции Йоргоса Сакеллариу и еще двух дипломатических работников.
Речь идет о представителе греческого посольства в Москве и об ответственном за коммуникационную службу посольства.
Москва отреагировала равнозначно, заявил агентству источник в правительстве Греции.
"Меры, на мой взгляд, действительно являются зеркальными. Высылаются (из Москвы) дипломатические служащие, но не дипломаты", – подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу вручена нота о зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в отношении российских дипломатов и граждан России.
Министерство иностранных дел России выразило протест послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу из-за высылки российских дипломатов и антироссийской риторики Афин. Власти Греции 11 июля запретили въезжать в страну еще двум российским дипломатам.
Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что российских дипломатов выдворили из страны бездоказательно.
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