МИД России вручил послу Греции ноту об ответной высылке дипломатов

06 августа 2018, 17:56
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Посол Греции в РФ Андреас Фриганас получил ноту о принятии ответных мер на высылку российских дипломатов. Посла вызвали в МИД России, чтобы вручить ноту, передает ТАСС со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.
"В МИД России был вызван посол Греции в РФ Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел России выразило протест послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу из-за высылки двух российских дипломатов и антироссийской риторики Афин. Как сообщалось, еще двум российским дипломатам запретили въезжать в страну. Такое решение власти Греции приняли 11 июля.
Посол России в Греции Андрей Маслов, в свою очередь заявил, что российских дипломатов и сотрудников выдворили из страны бездоказательно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что действия, подобные высылке дипломатов, не остаются без последствий. Министерство иностранных дел Греции в ответ на это потребовало от РФ прекратить неуважительное отношение к государству.
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