ЮНЕСКО включила исторический центр Шеки в список всемирного наследия

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал 7 июля в пользу включения исторического центра города Шеки, расположенного на северо-западе Азербайджана, в список всемирного наследия.
Это уже третий памятник Азербайджана, включенный в список ЮНЕСКО. Центр Баку с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней были внесены в перечень в 2000 году. Еще один объект всемирного наследия – Гобустан – государственный историко-этнографический и художественный заповедник.
"Это чрезвычайно важное решение для нашей истории, самосознания азербайджанского народа", – цитирует ТАСС министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева.
Ранее стало известно, что в список добавили псковские памятники архитектуры внесли объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в этот список, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300 процентов.
Первым российским объектом, включенным в список ЮНЕСКО, в 1990 году стал исторический центр Санкт-Петербурга, а также отдельные группы памятников города и его пригороды: историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и др. В том же году в список вошли Московский Кремль и Красная площадь и архитектурный ансамбль Кижского погоста.
В Список всемирного наследия также включены такие культурные и природные памятники, как исторический центр Великого Новгорода и его окрестности, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, историко-культурный комплекс Соловецких островов, озеро Байкал и вулканы Камчатки.
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