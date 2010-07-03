ЮНЕСКО включила исторический центр Шеки в список всемирного наследия

Фото: ТАСС/Абрам Беккер, Олег Литвин

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал 7 июля в пользу включения исторического центра города Шеки, расположенного на северо-западе Азербайджана, в список всемирного наследия.

Это уже третий памятник Азербайджана, включенный в список ЮНЕСКО. Центр Баку с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней были внесены в перечень в 2000 году. Еще один объект всемирного наследия – Гобустан – государственный историко-этнографический и художественный заповедник.

"Это чрезвычайно важное решение для нашей истории, самосознания азербайджанского народа", – цитирует ТАСС министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева.

Ранее стало известно, что в список добавили псковские памятники архитектуры внесли объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в этот список, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300 процентов.

Первым российским объектом, включенным в список ЮНЕСКО, в 1990 году стал исторический центр Санкт-Петербурга, а также отдельные группы памятников города и его пригороды: историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и др. В том же году в список вошли Московский Кремль и Красная площадь и архитектурный ансамбль Кижского погоста.

В Список всемирного наследия также включены такие культурные и природные памятники, как исторический центр Великого Новгорода и его окрестности, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, историко-культурный комплекс Соловецких островов, озеро Байкал и вулканы Камчатки.

