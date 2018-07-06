Ливень спас жизнь Скрипалям – СМИ

6 июля, 13:13
Фото: AP/Sang Tan
Внезапный ливень спас жизнь экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пишет The Sun, ссылаясь на органы безопасности Великобритании.
Как утверждает издание, смертельную дозу нервно-паралитического вещества нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля. Однако перед тем, как экс-полковник и его дочь открыли дверь, в Солсбери внезапно пошел сильный дождь. По версии британской газеты, он смыл значительное количество опасного вещества, ослабив его воздействие.
"По правде говоря, нам повезло. Если бы не дождь, Скрипаль наверняка бы умер, и Юлия, вероятно, тоже", – подчеркнул собеседник издания.
5 июля также стало известно, что двоих жителей британского города Эймсбери, который находится по соседству с Солсбери, нашли без сознания в одном из домов. В Скотланд-Ярде заявили, что они были отравлены веществом "Новичок". По мнению британской полиции, инциденты в Солсбери и Эймсбери связаны, и эта версия в Великобритании сейчас рассматривается как основная.
Замглавы британского МВД Бен Уоллес призвал Москву предоставить сведения по поводу инцидента в Солсбери.
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