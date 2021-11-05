Вице-президента Французской Полинезии отправили в отставку из-за отказа вакцинироваться

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Вице-президент Французской Полинезии Теарии Альфа был снят с должности президентом страны в связи с отказом вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента этой заморской территории Франции.

"Президент напомнил, что все министры единогласно в ходе заседания совета министров приняли закон об обязательной вакцинации", – говорится в сообщении.

Как отметил президент Эдуар Фрич, поступок Альфы не соответствует тому, какой пример должен нести гражданам второй человек в правительстве. При этом Фрич отметил, что дал вице-президенту время на размышление – Альфа сохраняет пост министра сельского хозяйства и подлежит обязательной вакцинации, которая распространяется на членов правительства и выборных лиц.

Ранее комиссия сената Бразилии рекомендовала выдвинуть против президента страны Жаира Болсонару и еще почти 70 чиновников обвинения в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19. В частности, в связи с действиями по борьбе с пандемией.