Не менее двух человек погибли при крушении военного самолета в США

Аэропорт города Саванна в США, близ которого потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес", возобновил работу в нормальном режиме. Об этом сообщается в микроблоге аэропорта в Twitter.

"Нормальный режим полетов возобновлен", − сказано в сообщении.

Normal flight operations have resumed. If you're traveling to the airport via Highway 21 and Gulfstream Road from Savannah you will need to seek an alternate route and allow extra time for traffic.