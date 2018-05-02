Не менее двух человек погибли при крушении военного самолета в США

02 мая 2018, 22:57
Фото: AP/James Lavine
Аэропорт города Саванна в США, близ которого потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес", возобновил работу в нормальном режиме. Об этом сообщается в микроблоге аэропорта в Twitter.
"Нормальный режим полетов возобновлен", − сказано в сообщении.
Normal flight operations have resumed. If you're traveling to the airport via Highway 21 and Gulfstream Road from Savannah you will need to seek an alternate route and allow extra time for traffic.— SAV Airport (@fly_SAV) 2 мая 2018 г.
Ранее руководство аэропорта предупредило пассажиров о возможных задержках вылетов, посоветовав уточнять информацию в авиакомпаниях.
В результате крушения самолета, который принадлежал Национальной гвардии США, погибли по меньшей мере два человека. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Национальной гвардии, в момент аварии на борту С-130 "Геркулес" находились пятеро военнослужащих.
Отмечается, что самолет С-130 используется для тактических перевозок и десантирования войск и боевой техники. Воздушное судно вмещает более 90 солдат или около 60 парашютистов.
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