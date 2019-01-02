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15:22

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

за рубежом

15:22

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Фото: YouTube/Donbass Live

1 января днем в Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь. Об этом сообщило МЧС ДНР.

Инцидент произошел на 27 километре перегона Чумаково-Ларино. В результате подрыва никто не пострадал. Движение железнодорожного транспорта по этому перегону было прервано почти на полтора часа. К утру 2 января аварийные работы завершились – была укреплена опора моста и уложены 106 шпал.

На прошлой неделе советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы Украины контролируют две трети "серой зоны" безопасности в Донбассе, хотя активность войск на этой территории нарушает минские договоренности.

за рубежом

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