В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

1 января днем в Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь. Об этом сообщило МЧС ДНР.

Инцидент произошел на 27 километре перегона Чумаково-Ларино. В результате подрыва никто не пострадал. Движение железнодорожного транспорта по этому перегону было прервано почти на полтора часа. К утру 2 января аварийные работы завершились – была укреплена опора моста и уложены 106 шпал.

На прошлой неделе советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы Украины контролируют две трети "серой зоны" безопасности в Донбассе, хотя активность войск на этой территории нарушает минские договоренности.