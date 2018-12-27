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09:07

В Киеве заявили, что украинские военные заняли две трети "серой зоны" в Донбассе

политика за рубежом

09:07

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Фото: ТАСС/Zuma

Вооруженные силы Украины контролируют две трети "серой зоны" безопасности в Донбассе, разделяющей украинскую армию и войска ДНР и ЛНР. Об этом заявил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", – приводит ТАСС слова Бирюкова, сказанные в эфире украинского ток-шоу "Ситуация". Границы "серой зоны" определены Минскими соглашениями. Активность войск на этой территории считается нарушением договоренностей.

Минские соглашения были подписаны лидерами России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года. Документ состоит из 13 пунктов и призван прекратить вооруженный конфликт в Донбассе. Договоренности предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвод тяжелых вооружений.

В начале декабря бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну с Россией после событий в Крыму и Донбассе.

политика за рубежом

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