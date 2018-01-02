МИД Пакистана прокомментировал заявление Трампа о финансовой помощи стране

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МИД Пакистана прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о финансовой помощи Исламабаду.

"Мы уже сказали Соединенным Штатам, что не будем делать больше для США, поэтому заявление Трампа о том, что "больше этого не будет" не имеет никакого значения. Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи", – сказал министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф, передает РИА Новости.

По его словам, Трамп решил атаковать Пакистан после неудач в Афганистане. Глава МИД подчеркнул, что поддерживает только мирное решение проблемы и высказался против присутствия США в Афганистане.

Ранее американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter о том, что Вашингтон финансово помогал Пакистану. Однако этого "больше не будет", добавил он, потому что Исламабад не помогал бороться с террористами, а наоборот укрывал афганских боевиков.