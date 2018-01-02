МИД Пакистана прокомментировал заявление Трампа о финансовой помощи стране

2 января, 08:23
Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
МИД Пакистана прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о финансовой помощи Исламабаду.
"Мы уже сказали Соединенным Штатам, что не будем делать больше для США, поэтому заявление Трампа о том, что "больше этого не будет" не имеет никакого значения. Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи", – сказал министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф, передает РИА Новости.
По его словам, Трамп решил атаковать Пакистан после неудач в Афганистане. Глава МИД подчеркнул, что поддерживает только мирное решение проблемы и высказался против присутствия США в Афганистане.
Ранее американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter о том, что Вашингтон финансово помогал Пакистану. Однако этого "больше не будет", добавил он, потому что Исламабад не помогал бороться с террористами, а наоборот укрывал афганских боевиков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: