Симоньян сообщила о возможном уходе телеканала RT из США

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в интервью программе "Итоги недели" на НТВ рассказала о возможном уходе телеканала из США под давлением со стороны американских властей, сообщает RT.

Как подчеркнула Симоньян, "при худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем". По ее словам, даже в случае вынужденного ухода из США RT продолжит использовать другие доступные методы общения со зрителями, в том числе − американскими.

Симоньян отметила, что сейчас власти США "фактически выживают" RT из страны. "Они нас ставят сейчас в такие условия, в которых мы работать не сможем. Вот она, хваленая свобода слова", − заявила Симоньян. "Почему они это делают? Потому что, как им представляется, мы показывали другую точку зрения и это повлияло на их выборы", − добавила она.

В сентября американский Минюст обязал компанию, которая занимается обслуживанием телеканала RT на территории США, зарегистрироваться как иностранному агенту. При этом недавно в палату представителей США был внесен законопроект, расширяющий полномочия Минюста в отношении иностранных агентов. В связи с этим главный редактор RT охарактеризовала требования властей США как очередную попытку помешать нормальной работе канала на территории страны.