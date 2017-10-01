Полиция заблокировала большинство избирательных участков в Каталонии

Фото: AP/Francisco Seco

Большинство из 2315 избирательных участков для проведения референдума о независимости Каталонии были заблокированы испанской полицией. Произошли первые столкновения избирателей с полицией, есть раненые, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в большинстве школ, оборудованных для проведения голосования, отключили интернет, а сотрудники полиции изымают урны для избирательных бюллетеней. Также есть данные, что на некоторых участках полицейские силой выводят людей из зданий.

Кроме того, стало известно, что правоохранительные органы Испании произвели первые аресты сторонников независимости Каталонии. В ходе стычек с полицией несколько человек получили ранения. При этом у избирательных участков толпы скандируют: "Мы все равно проведем референдум!".

По сведениям, предоставленным МВД Испании, на территории Каталонии развертывают дополнительные силы полиции.

Ранее сообщалось, что в Каталонии стартовало голосование на референдуме о независимости от Испании. При этом Конституционный суд страны объявил подготовку и проведение референдума незаконными.

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