Глава химкинского отделения партии "Яблоко" баллотируется в мэры

В пятницу, 31 августа, глава химкинского отделения партии "Яблоко" Игорь Белоусов и кандидат от ЛДПР Максим Рохмистров подали документы для регистрации на выборах мэра Химок, сообщает председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

"У нас два новых кандидата. От ЛДПР подал документы Максим Рохмистров. Еще подал документы Игорь Белоусов, самовыдвиженец (глава химкинского отделения партии "Яблоко")", - сказал Вильданов РИА Новости.

Партия "Яблоко" заявляла ранее, что не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит на выборах лидера движения "В защиту Химкинского леса" Евгению Чирикову. Глава химкинского отделения партии "Яблоко" Игорь Белоусов заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Напомним, 14 августа глава Химок Владимир Стрельченко подал в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов, который также баллотируется на выборах мэра как самовыдвиженец.

Выдвижение кандидатов на пост мэра началось 24 августа. На сегодняшний день документы на регистрацию в качестве кандидатов подали более десяти человек. Так, от партии "Альянс зеленых" в выборах будет участвовать Олег Митволь, оппозицию представит Евгения Чирикова, партию ЛДПР - Максим Рохмистров. Также о своем намерении баллотироваться на пост мэра заявил рокер Сергей "Паук" Троицкий.

Выборы пройдут 14 октября.