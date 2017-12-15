Эксперт прокомментировал назначение выборов в России на 18 марта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Назначение президентских выборов на 18 марта следующего года прокомментировал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
"Сейчас предстоит достаточно активная фаза выдвижения, сбора подписей и проведения съездов. Высокая доля вероятности быть зарегистрированными по итогам первого этапа есть у Путина, Жириновского, Зюганова или другого кандидата, например, Грудинина, которого выдвинет Компартия, Собчак, Явлинского и Титова", – сказал политолог, передает RT.
По его мнению, этот список кандидатов является близким к итоговому. Он добавил, что интерес и вовлеченность россиян в выборы главы государства будут высокими, а явка избирателей на голосование составит примерно 60–65 процентов.
Ранее Совет Федерации единогласно одобрил постановление о назначении выборов на 18 марта 2018 года. После публикации документа начнется избирательная кампания кандидатов.
О своем решении баллотироваться уже сообщили действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛПДР Владимир Жириновский, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.
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