Россия проиграла Японии на старте Кубка чемпионов по волейболу

На проходящем в Японии Всемирном чемпионском кубке по волейболу сборная России уступила хозяйкам турнира в четырех партиях - 1:3 (20:25, 28:26, 16:25, 24:26).

Завтра, 13 ноября, подопечные Юрия Маричева встретятся с командой Доминиканской Республики.

После этого россиянки вместе с остальными участницами турнира переедут из Нагое в Токио и сыграют там с США (15 ноября), Бразилией (16 ноября) и Таиландом (17 ноября).