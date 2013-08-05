Волейболист Обмочаев будет выступать за московское "Динамо"

Олимпийский чемпион Лондона, волейболист Алексей Обмочаев следующий сезон проведет в московском "Динамо". Клуб объявил о достижении договоренностей с игроком.

Последние два сезона Обмочаев, играющий на позиции либеро, выступал за казанский "Зенит", сообщает официальный сайт волейбольного "Динамо".

Ранее волейболист заявлял, что будет выступать за "Динамо", но официальное подтверждение от клуба появилось только сейчас. В настоящий момент игрок находится с командой на сборах в Черногории.

Отметим, что Обмочаев выступал в основном составе сборной на Олимпиаде в Лондоне, где российская команда завоевала золотые медали.