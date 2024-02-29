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29 февраля, 18:27

Политика

Песков заявил о вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине

Фото: ТАСС/AP//Sergei Stepanov

Великобритания помогает Украине людьми и разведданными, поэтому она фактически вовлечена в конфликт, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки", – отметил он в беседе с RTVI.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц рассказывал, что НАТО не является стороной конфликта и не планирует становиться таковой.

По словам лидера ФРГ, войну между РФ и Альянсом не хотят ни в Германии, ни в других странах-союзниках. Поэтому, уточнял он, Берлин не будет принимать прямого участия в военном конфликте.

Так он прокомментировал заявления французского коллеги Эммануэля Макрона, который после одной из конференций заявил о возможности отправки сухопутных войск Запада на территорию, которую контролирует Киев.

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