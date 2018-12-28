Песков рассказал, где Путин встретит Новый год

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин встретит Новый год, сообщает телеканал "Россия 1".

По словам пресс-секретаря, 29 декабря Путин проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Рабочие встречи у президента запланированы и после этого.

Сам же Новый год Путин встретит в кругу родных и близких. Также президент посетит предновогодние спортивные мероприятия. Какие именно, Песков не уточнил.

Накануне Песков рассказал о характере новогоднего обращения Путина.